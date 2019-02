Isernia. La tv di Stato russa punta i riflettori sul tartufo molisano

Si è concluso a Isernia con una proposta di matrimonio davanti alla fontana fraterna e un elogio alle prelibatezze della cucina della nostra regione il tour molisano della troupe della tv di stato russa Maia Planeta, in Italia per realizzare una serie di puntate da dedicare a due format diversi. Una trasmissione è dedicata all’enogastronomia, mentre l’altra è un reality dedicato alle giovani coppie che scelgono il Bel Paese per una vacanza romantica. Il Molise ha riscosso ampio apprezzamento da parte della responsabile del programma, Anastasia Egorova. Le riprese ambientate nel centro storico di Isernia, nei locali de Le Segrete del ‘700, sono state dedicate soprattutto al tartufo, un prodotto che comincia a farsi largo anche sul mercato russo. I due format della tv di stato russa possono dunque rappresentare un’ottima vetrina per il settore turistico locale e per quelle imprese che lavorano nel comparto enogastronomico. I programmi vengono infatti trasmessi in Russia e in diversi paesi dell’ex Unione sovietica. “Un mercato dalle grandi potenzialità – ha detto l’imprenditore isernino Edmondo Angelaccio – dove i prodotti provenienti dall’Italia sono molto apprezzati. E tra questi anche il tartufo molisano comincia a giocare un ruolo da protagonista”.