Formazione professionale, la Uil: sul nuovo bando qualcuno dia risposte

Perché pubblicare un avviso d’iscrizione per la formazione di 12 persone come operatore di call center da parte della 3G SPA e della Trend – di cui la metà da assumere- quando in azienda lavorano già circa 25 persone con contratti a termine? La domanda arriva da Gianni Andreola della Uilcom, che dopo la pubblicazione del bando si pone e pone alcuni interrogativi. “la uil non è ovviamente contraria alle politiche di incentivazione dell’occupazione, ma ci sono almeno tre interrogativi che avrebbero bisogno di una risposta da parte dei diretti interessatI: l’Azienda, l’ente di formazione e la Regione Molise. Come mai è stato pubblicato un nuovo bando per la formazione di altri operatori, quando ci sono persone che hanno già partecipato ai 2 bandi analoghi, pubblicati in precedenza dalla Regione Molise. Quali garanzie la 3G offre a questi lavoratori a fronte delle previste nuove assunzioni. E sempre alla 3G la Uilcom – pur non dichiarandosi contraria alle assunzioni – domanda anche come mai vuole procedere a nuove assunzioni mentre tiene ancora congelato il TFR dei dipendenti fino al 2020, in virtù di un accordo concluso per scongiurare i licenziamenti, maturato a seguito dell’annunciata situazione di crisi economica che non le consentiva di tenere in servizio tutto il personale. Gianni Andreola si rivolge anche al Trend, ente di formazione, contestando i paletti fissati per la partecipazione al corso, ossia che i partecipanti non debbano aver avuto negli ultimi 12 mesi rapporti di lavoro con la 3G SPA. Se un ente usufruisce di fondi pubblici- dice Andreola- dovrebbe garantire a tutti di partecipare alle iniziative con essi finanziati. L’ultima domanda il sindacalista la rivolge al presidente Donato Toma e all’Assessore al Lavoro Luigi Mazzuto: nel momento in cui la regione molise ha finanziato il terzo bando, ha per caso tenuto conto degli esiti dei due precedenti? Ossia, il nuovo bando è stato finanziato perché i precedenti hanno portato realmente all’occupazione dei partecipanti? Perchè se così fosse, si vorrebbe che i risultati venissero resi pubblici,visto che si tratta di misure specificamente rivolte a favorire l’occupazione. Sulle questioni sollevate la Uilcom chiede l’apertura di un tavolo di confronto perché siano chiariti gli aspetti controversi di questa vicenda e siano fornite le dovute spiegazioni.