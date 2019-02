È stata ritrovata poche ore fa, in una zona impervia del comune di Vastogirardi, l’82enne sparita nel nulla da ieri pomeriggio. Sulle sue tracce Carabinieri, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e unità cinofili. Finalmente a brevedistanza dalla scomparsa è stata individuata e soccorsa dai Carabinieri della Stazione di San Pietro Avellana, coadiuvati dai Vigili del Fuoco di Isernia, Soccorso Alpino e unità cinofila del Vigili del Fuoco. Le sue condizioni non sono apparse preoccupanti anche se la donna è sembrata confusa, spaesata e in leggero stato ipotermico. E’ stata trasportata presso l’ospedale più vicino.