“Turismo è Cultura”, pubblicato il bando da un milione e 800 mila euro

La Regione pronta ad invertire la rotta, puntando al rilancio dell’economia attraverso il turismo, un settore che negli anni è sottovalutato se non addirittura dimenticato. La dimostrazione arriva dalle risorse che la Giunta regionale ha messo in campo: un milione e 800 mila euro. Il bando “Turismo è Cultura”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Molise proprio in questi giorni, è destinato alle amministrazioni locali per la realizzazione di progetti ed iniziative che possano richiamare turisti da ogni parte d’Italia e, perché no, anche dal mondo. A palazzo Vitale la conferenza stampa di presentazione dell’importante provvedimento. Per il governatore Toma la parola d’ordine deve essere programmazione. Non si può procedere senza una linea ed un obiettivo precisi, non si può andare avanti alla cieca. Insomma, la Regione è decisa ad invertire la rotta e l’assessore al Turismo, Vincenzo Cotugno lo ha detto a chiare lettere: il turismo può e deve rappresentare l’elemento propulsivo per far ripartire l’economia e dare al settore il giusto valore. Ora tocca alle amministrazioni locali lavorare in sinergia e sfruttare l’importante opportunità che hanno a disposizione.