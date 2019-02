Ricostruzione a Ripabottoni, Consiglio di Stato respinge ricorso. Il sindaco: “La Regione ci aiuti”

E’ stato respinto dai giudici del Consiglio di Stato il ricorso presentato dal Comune di Ripabottoni nella persona del sindaco Orazio Civetta difeso dall’avvocato Giuseppe Ruta contro la Regione Molise e nei confronti dell’Agenzia Regionale Post-Sisma per il mancato inserimento di alcuni Peu di classe “A” e “Abis” nelle graduatorie di finanziamento del terremoto 2002 per un importo di 17milioni di euro. Un ricorso che è stato bocciato dai giudici del Consiglio di Stato. «Rispetto la sentenza – afferma il sindaco, Orazio Civetta – ma esprimo tanta amarezza nel commentare il documento perché molti cittadini non avranno la possibilità di ricostruzione del proprio immobile danneggiato. Tra l’altro sia adesso che in futuro sarà un pericolo della pubblica incolumità a causa della pericolosità degli stessi. Abbiamo difeso fino alla fine quello che ci era stato negato sia per quanto riguarda la ricostruzione pubblica che quella privata. Sicuramente adesso dovremo trovare delle soluzioni che possano abbassare il livello di rischio in caso di qualche movimento sismico sia nel centro abitato che fuori. Mi auguro l’amministrazione regionale accolga positivamente delle proposte che questa amministrazione avanzerà».