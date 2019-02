Tribunale di Isernia deserto, ieri pomeriggio. Tutto il personale è stato rimandato a casa. I Vigili del fuoco hanno infatti proceduto con le operazioni di bonifica, provvedendo a disperdere all’esterno il gas radon che si era accumulato nei locali dell’archivio, mettendo così gli operai del Comune nelle condizioni di poter intervenire sulle finestre e risolvere definitivamente il problema. L’allarme radon è dunque rientrato. A tempo di record. Ma le verifiche disposte dal presidente del tribunale di Isernia, Enzo Di Giacomo, non finiscono qui. Non appena possibile saranno estese anche agli altri locali del palazzo di giustizia e a tutti gli uffici del giudice di pace della provincia. Intanto si avviano alla soluzione i problemi dell’ufficio del giudice di pace di Venafro, a rischio chiusura per via della mancata nomina del funzionario di cancelleria. Nelle ultime ore il sindaco Alfredo Ricci ha incontrato il presidente Di Giacomo, dandogli ampie rassicurazioni.