Rapina all’orario di chiusura alla Banca Apulia di via Martiri della Resistenza a Termoli. Tre uomini sono riusciti a entrare dal retro, tagliando il vetro di uno degli uffici usando il flex. Con il volto coperto da un cappuccio e armati di taglierino hanno iniziato a minacciare i dipendenti, gli unici al momento presenti insieme alla direttrice. Si sono fatti aprire la cassaforte interna dello sportello bancomat e hanno preso tutto il denaro. Poi sono usciti dalla porta principale e sono fuggiti a piedi indisturbati. Una rapina lampo, nessuno all’esterno si è accorto di nulla e al momento non ci sono testimoni che li abbiano visti salire su qualche auto, né armeggiare sul retro per fare irruzione in banca. Un aiuto per gli inquirenti potrebbe arrivare dalle telecamere. I carabinieri di Termoli agli ordini del tenente Edgar Pica stanno aspettando di visionare i filmati. Intanto dai racconti dei dipendenti i tre malviventi sono italiani e avevano un’inflessione meridionale. Ancora non si conosce la quantità esatta dei soldi portati via. Diverse migliaia di euro l’ipotesi, considerando che lo sportello era stato rifornito per il fine settimana. Un colpo non improvvisato, ma studiato – da quanto emerge – nei minimi dettagli.