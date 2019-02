Li hanno scambiati per rapinatori e gli hanno sparato contro. Serata di terrore a Petacciato, dove due ragazzi del posto a bordo di un’Audi grigia si sono visti arrivare addosso colpi di pistola partiti da una Fiat Punto, poi rivelatasi un’auto civetta della mobile di Vasto e solo una coincidenza ha evitato che succedesse l’irreparabile. Tutto si è consumato nel giro di pochi attimi, intorno alle 20, quando i due ragazzi stavano per andare a Montenero di Bisaccia. Avevano appena superato il ponte dell’autostrada quando in una zona buia, li ha affiancati una Fiat Punto da cui hanno visto uscire un braccio con una pistola puntata. Il ragazzo alla guida, preso dalla paura e pensando che si trattasse di una rapina ha frenato, ha ingranato la retromarcia e schiacciato l’acceleratore a tavoletta cercando di allontanarsi il più possibile da quell’auto, che ha invertito il senso di marcia per inseguirli e dalla quale sono partiti diversi colpi.

Almeno cinque, stando a quanto riferito. Alcuni hanno preso la carrozzeria, uno una gomma e l’ultimo quando sono stati costretti a fermarsi, i poliziotti, ormai vicino all’Audi, lo hanno esploso contro il finestrino del lato passeggero, mandandolo in frantumi. I due hanno fatto appena in tempo ad abbassarsi nell’abitacolo con le mani sopra la testa. A quel punto – è sempre il loro racconto – sono stati tirati fuori dalla macchina, scaraventati a terra, tenuti con la faccia sull’asfalto. Uno è stato anche ammanettato. I poliziotti, pero, perquisita l’auto si sono accorti dell’errore, confermato poi anche da una pattuglia dei carabinieri di Petacciato arrivata sul posto che ha riconosciuti i ragazzi residenti in paese. Sotto choc i due, ma scossi anche i residenti della zona che hanno sentito gli spari e si sono precipitati in strada.

Poco prima a San Salvo al centro commerciale ‘Insieme’ una banda, armata di spranghe e pistole aveva rapinato la gioielleria ‘Sarni Oro’ fuggendo su un’Audi grigia. La stessa dei ragazzi di Petacciato, che sono stati scambiati per i rapinatori dai poliziotti di Vasto. Su quello che è successo ora indagano i carabinieri di Petacciato e di Termoli. La Procura di Larino ha aperto un fascicolo. “Stiamo lavorando, è una fase molto delicata” queste al momento le uniche parole pronunciate degli inquirenti, che hanno ascoltato le vittime di questo terribile equivoco e poi i due poliziotti in servizio a Vasto, uno dei quali tra l’altro residente proprio a Petacciato. Si sta cercando di capire se la condotta degli agenti sia stata corretta e perché non avrebbero usato né paletta, né il lampeggiante nel momento in cui hanno affiancato l’auto. Insomma non si sarebbero identificati, spingendo i ragazzi a pensare che si trattasse di una rapina. Per il momento non ci sono ipotesi di reato, ma si potrebbe procede per uso illegittimo delle armi, abuso d’ufficio e persino tentato omicidio. Uno dei ragazzi è difeso dagli avvocati Diego Sabatino e Alberto Di Vito. Quest’ultimo ha riferito che le vittime di questa assurda storia sono ancora sotto choc e che dopo aver rilasciato le dichiarazioni in caserma, si sono fatti accompagnare in ospedale. Il fatto accaduto e su cui gli inquirenti dovranno far luce resta sconcertante e arriva proprio a pochi giorni dall’altro caso che ha suscitato tante polemiche e cioè quello del detenuto di Campobasso bloccato dagli agenti della polizia penitenziaria dopo un tentativo di evasione e filmato con il cellulare da un passante.