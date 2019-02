Rapina a mano armata in gioielleria a San Salvo, rapinatori in fuga. Ricerche anche in Molise

Rapina a mano armata alla gioielleria Sarni Oro di San Salvo. Dalla prima ricostruzione una banda composta da quattro persone incappucciate con pistole in pugno e spranghe ha assaltato il locale in un centro commerciale portando via oro e preziosi. Sono scattate le ricerche da parte delle forze dell’ordine. Un’auto è stata fermata per accertamenti in territorio di Petacciato marina. Si parla anche di alcuni colpi di pistola esplosi nel corso di un inseguimento. Ma un’auto individuata non è quella dei rapinatori. Sono in corso ulteriori accertamenti per fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto.

Foto: zona locale