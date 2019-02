Migrante 25enne della Costa d’Avorio perde lo status di rifugiato e tenta il suicidio, in pieno centro, a Isernia.

Primi effetti del decreto sicurezza a Isernia. Un migrante 25enne, ospitato fino a pochi giorni fa presso il Cat dell’Hotel Sayonara in via Berta, disperato dopo essere stato mandato via dal centro di accoglienza, in conseguenza del decreto Salvini, ha tentato di togliersi la vita nei pressi del supermercato Dok di via XXIV Maggio, provando a tagliarsi le vene con un pezzo di vetro. Un operatore del Cat del Sayonara lo ha riconosciuto e lo ha fermato, intanto i passanti allarmati per le urla del ragazzo disperato, che gridava di voler morire, hanno allertato i Carabinieri e il 118.

Ahmed, questo il suo nome, è stato assicurato alla barella e portato d’urgenza al Pronto Soccorso del Veneziale.

Ma dopo che lo avranno sedato e tranquillizzato, le cose per Ahmed non cambieranno, resterà in mezzo alla strada, senza un tetto, trasformandosi in un pericolo per se stesso e per gli altri. A Isernia sono questi i primi effetti del cosiddetto decreto sicurezza. E la gente comincia ad aver paura.