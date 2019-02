Viadotto Sente, Matticoli: fondi in dirittura d’arrivo, a breve la gara per assegnare i lavori

Dopo una serie di scambi di accuse tra il Movimento 5 Stelle e l’Amministrazione provinciale di Isernia, arrivano anche le buone notizie: il ministero delle Infrastrutture ha infatti ufficialmente contattato l’ente di via Berta per avviare l’iter per la stipula della convenzione che consente di trasferire le somme necessarie per la messa in sicurezza del viadotto Sente. La conferma arriva direttamente dal consigliere delegato alla viabilità, Mike Matticoli, che si è già messo al lavoro per accelerare la pratica: “Abbiamo già provveduto a contattare il Ministero – ha detto – concordando le prossime tappe che prevedono la stipula della convenzione a strettissimo giro. Subito dopo le somme saranno messe a disposizione, così da poter avviare le procedure di gara”. Per la messa in sicurezza del viadotto Sente sono stati stanziati due milioni di euro. L’obiettivo della Provincia è quello di riaprire nel giro di un anno e mezzo il collegamento tra l’Alto Molise e i paesi dell’Alto Vastese. Nei giorni scorsi, in anticipo rispetto alla tabella di marcia concordata con la Prefettura di Isernia, amministratori e tecnici dell’ente di via Berta hanno presentato il progetto definitivo durante un incontro organizzato ad Agnone. “Noi siamo pronti per procedere con l’appalto dei lavori – ha detto in quell’occasione il presidente Lorenzo Coia – aspettiamo solo che arrivi il finanziamento promesso”. Ora anche l’ultimo ostacolo sembra essere stato abbattuto. Prima di arrivare al risultato non sono mancate le polemiche, con duri scambi di accuse tra il consigliere regionale dei 5 Stelle Andrea greco e lo stesso Matticoli, che anche alla luce delle ultime novità arrivate dal ministero ha ribadito la correttezza e la trasparenza del suo operato. Ma ora ciò che conta davvero è arrivare al più presto all’avvio e alla conclusione dei lavori.