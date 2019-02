L’Azienda di Soggiorno e Turismo alla Bit: stand su natura, spiritualità, terra e mare

Torna l’appuntamento con la Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, dal 10 al 12 febbraio. Per tre giorni a Milano arriveranno operatori e viaggiatori da tutto il mondo e tra gli innumerevoli stand ci sarà anche quello del Molise grazie al lavoro dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo. Il commissario Remo Di Giandomenico ha deciso di utilizzare parte del budget annuale assegnato dalla Regione che è di 138 mila euro per non rinunciare alla più importante vetrina internazionale di settore. Lo stand che sarà uno spazio multisensoriale dove saranno esaltate le quattro virtù del Molise e cioè Bellezza, Terra, Spiritualità e Mare, è stato presentato agli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale Boccardi di Termoli per avvicinare al tema proprio i ragazzi che frequentano il percorso turistico. Dopo due anni di iper tecnologia, lo stand del 2019 sarà invece incentrato su natura, paesaggio, convivialità, con quattro donne simbolo delle quattro virtù che accompagneranno il visitatore alla scoperta di una terra unica

Sono 85 gli operatori turistici tra pubblici e privati che l’Azienda è riuscita a mettere insieme e che saranno presenti a Milano. Tra loro anche quelli dell’Associazione Artès che presenteranno un pacchetto turistico esperenziale innovativo per il Molise, con sport anche estremi.