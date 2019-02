Tv russa in Molise per realizzare format dedicati alle coppie e all’enogastronomia

Dopo la tappa di Termoli, sbarca in provincia di Isernia Moiaplanet, canale tematico della Tv di stato russa. La troupe proveniente dalla Russia ha scoperto il Molise grazie alla segnalazione di Mauro Palmentieri, manager nel campo della moda e produttore televisivo. Due i format proposti: il primo si sofferma sulla nostra enogastronomia, il secondo si rivolge alle giovani coppie russe e prevede una proposta di matrimonio proprio durante il viaggio in Italia. Le riprese per il programma enogastronomico hanno interessato alcuni paesi dell’Alto Molise, mentre il format dedicato ai fidanzati in vacanza in Italia è stato ambientato a Venafro, nella residenza d’epoca “Dimora del Prete”. I due programmi televisivi sono destinati a dare un buon ritorno d’immagine alla nostra regione, anche da un punto di vista turistico. Questo canale tematico, infatti, trasmette i suoi programmi anche su Russia 24 – simile alla nostra Rai – che copre anche alcuni paesi dell’ex unione sovietica, per un potenziale bacino di audience pari a 350 milioni di spettatori.