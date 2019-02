Un’opera necessaria, quanto contestata quella del raddoppio ferroviario che interesserà la linea Termoli-Lesina, unico tratto tra Bologna e Lecce fermo ancora a binario unico. Un’opera di cui si parla da anni e oggetto di bando di gara proprio in questi mesi. A Termoli si è formato un comitato, “Cittadini in rete”, che si oppone non al progetto in sé, ma alle barriere anti rumore previste. Pannelli alti cinque metri in alcuni casi e sette e mezzo in altri verranno sistemati per otto chilometri sul lato mare e per sette e mezzo sul lato interno della città, da via Dello Stadio fino a Campomarino, con un impatto ambientale evidente.

Il comitato ha iniziato una raccolta firme per fermare le barriere anti rumore, considerando che il Comune poteva fare delle osservazioni al progetto e non ha obiettato nulla. L’obiettivo del comitato invece è informare i cittadini il più possibile e raccogliere le firme da presentare poi direttamente al Ministro Toninelli, richiedendo l’intera copertura del tracciato cittadino. Con il raddoppio ferroviario, poi, aumenterà anche il traffico dei treni merci in quanto Termoli è stata inserita nel corridoio adriatico al trasporto di alta capacità. Per Carmela Sica c’è un problema di salute pubblica, che non potrà essere sanato con le barriere.