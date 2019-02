Declassamento Questura di Campobasso: il sindacato di Polizia interviene e annuncia un incontro con Mazzuto

Il sindacato di Polizia Coisp è intervenuto sulla questione relativa alla revisione degli organici e dei modelli organizzativi delle Questure che ha suscitato grande interesse nel capoluogo molisano, a causa di un paventato “declassamento” della Questura di Campobasso.

“Conosciamo bene le linee generali del progetto che interessa tutte le Questure e i Commissariati

d’Italia. La nostra Organizzazione Sindacale ha partecipato attivamente al tavolo di discussione

presieduto dal Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni coadiuvato dal Vice Capo della Polizia

con funzioni vicarie, Prefetto Luigi Savina; nel corso dei diversi incontri, tenutisi recentemente a

Roma, sono stati valuati gli aspetti generali, gli effetti del cambiamento e le presunte criticità in sede

periferica. La riorganizzazione delle strutture territoriali della Polizia di Stato è infatti complessa ed

interesserà vari fattori, tra cui la rivisitazione degli organici e l’assegnazione, a seconda delle

province, di Dirigenti Generali o Dirigenti Superiori che rivestiranno l’incarico di Questore”.

Nell’illustrare gli aspetti generali del progetto nazionale, il Segretario Generale Provinciale del

Coisp per la provincia di Campobasso, Peppino Pica, si è poi soffermato sulle eventuali ripercussioni

che potranno riguardare il capoluogo molisano: “Ci siamo immediatamente attivati per scongiurare

ogni ipotesi che possa in qualche modo avere conseguenze negative per la nostra provincia in termini

di sicurezza, di efficienza dei servizi e di presenza sul territorio, consapevoli che in ogni caso gli

organici non saranno assolutamente ridotti e che non vi siano comunque, al momento, presupposti

per creare allarmismi! Abbiamo tuttavia ritenuto necessario avviare una serie di incontri che

permetteranno di affrontare costruttivamente la questione e, se del caso, intervenire a livello centrale.

Pica ha, inoltre, aggiunto che domani 5 febbraio il sindacato incontrerà il coordinatore regionale della Lega Luigi Mazzuto e altri esponenti del carroccio molisano.