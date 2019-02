Campobasso – Manifestazione davanti al carcere a sostegno dell’agente penitenziario sospeso

L’appello lanciato da Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria è stato raccolto dai tanti cittadini e rappresentanti istituzionali che questa mattina hanno partecipato alla manifestazione a sostegno dell’agente del carcere di Campobasso sospeso a tempo indeterminato in seguito alla diffusione di un video nel quale veniva filmato mentre insieme ad altri due colleghi immobilizzava un detenuto che aveva tentato la fuga, proprio davanti alla casa circondariale. Un video nel quale si vede l’agente impugnare una pistola che, fanno sapere dal carcere, non avrebbe potuto sparare perché aveva la sicura inserita. Una manifestazione per ribadire il pieno appoggio all’agente destinatario del provvedimento disciplinare ma più in generale a tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine, che quotidianamente vivono, sulla loro pelle, situazioni a rischio. Ma la manifestazione non si ferma qui perché nei prossimi giorni il segretario generale del sindacato SPP chiederà la revoca del provvedimento emesso a carico dell’agente, al momento rimasto senza stipendio e con moglie e figli a carico.