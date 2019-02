Agnone. Family Business: la Fonderia Marinelli Ã¨ la seconda azienda piÃ¹ longeva al mondo

La Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone continua a scalare la classifica e si colloca al secondo posto al mondo per longevità. L’ultimo aggiornamento di Family Business, rivista americana specializzata in aziende familiari, premia ancora una volta l’impresa molisana che produce campane dall’anno Mille. Al primo posto resiste il Giappone, ma in vetta non c’è più la ditta specializzata in costruzioni di templi buddisti – rilevata di recente da un colosso del settore edilizio – bensì un albergo-struttura termale guidato dalla stessa famiglia dall’anno 713. In Italia, invece, non c’è partita. La Fonderia Marinelli è di gran lunga l’impresa più longeva. Ancora oggi – spiega il corriere.it – lavorano in azienda cinque membri della stessa famiglia che oltre mille anni fa cominciò a dedicarsi a questa particolare e al tempo stesso complessa attività. Ancora oggi vengono impiegate le stesse tecniche per realizzare quelle campane che emettono i propri rintocchi dai campanili di mezzo mondo, da New York a Gerusalemme, da Pechino al Sud America. Tra i momenti più significativi che hanno segnato la storia dell’azienda, la produzione della campana del Giubileo dell’anno Mille e di quella del Duemila. Non meno importante la concessione, da parte di Papa Pio XI, del privilegio di effigiarsi dello Stemma Pontificio. Ma per tutti i componenti di questa famiglia la giornata che resterà per sempre nel cuore è quella del 19 marzo 1995, quando in fonderia fu accolto San Giovanni Paolo II. Tornando alla classifica mondiale, va detto che l’Italia la fa da padrone nella top ten. Oltre all’azienda molisana, figura al quarto posto la Barone Ricasoli, storico produttore senese di vino e olio sin dal 1114, mentre al quinto ci sono i vetri di Murano con l’azienda Barovier & Toso. In ottava e nona posizione ci sono altre due aziende toscane: la Torrini, impresa specializzata in produzione di di gioielli, e la Antinori, che produce vino dal 1385. Al decimo, infine, c’è la veneta Camuffo di Portogruaro, impresa costruttrice di imbarcazioni.