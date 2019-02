È di tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto in serata sulla Bifernina. Per cause da accertare si sono scontrate due auto di grossa cilindrata, una Jeep e un’Audi, all’altezza del bivio di Lucito. Una delle persone coinvolte è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Larino, la Polizia e i Vigili del Fuoco. Traffico bloccato per consentire i soccorsi.