Esattamente una settimana fa veniva giù una parte del solaio dell’ex depisito Enel, a Campobasso. Un crollo improvviso che solo per una fortunata casualità non ha provocato vittime o ferite. E questo pomeriggio, a distanza di sette giorni, alle 18 riaprirà il traffico lungo le strade che nel corso della settimana erano state chiuse a scopo precauzionale e per consentire le operazioni di demolizione dello stabile. Il sindaco Antonio Battista ha infatti firmato l’ordinanza che ripristina la normale circolazione sia lungo la strada che costeggia l’ex stadio Romagnoli, sia lungo via Gazzani. Torna alla normalità anche la viabilità lungo viale Elena. Dunque, disagi finiti per gli automobilisti che hanno vissuto una settimana di passione. Ieri, intanto sono partiti i lavori di demolizione della struttura.

Questo è quello che rimane dello stabile, realizzato nel 1935 e sul quale la sovrintendenza aveva posto il vincolo architettonico e storico.

Oggi della struttura non resta che un enorme cumulo di macerie. La ruspa continua a lavorare ma ormai la parte più impegnativa del lavoro è stata fatta. Nei prossimi giorni i detriti saranno rimossi, in modo da lasciare l’intera area libera.

Una vicenda, quella legata all’ex deposito Enel, che si trascina da anni. Da una parte c’è la proprietà dell’immobile, che ne chiede l’abbattimento e la ricostruzione fedele rispetto al progetto originario, dall’altra c’è la Sovrintendenza che invece si è opposta alla demolizione per il suo valore storico ed architettonico. Una querelle finita sui tavoli dei giudici amministrativi che proprio nei prossimi giorni avrebbero dovuto pronunciarsi. Ma le intemperie, le infiltrazioni acqua, hanno anticipato i tempi, facendo crollare parte della struttura, mettendo fine, così alla lunga controversia.

Spetterà ora ai proprietari dell’edificio provvedere alla ricostruzione, rispettando il progetto originario.