Gravissimo incidente sulla Trignina: due feriti in ospedale

Gravissimo incidente sulla Trignina in territorio di Tufillo. Due le auto coinvolte e due i feriti, di cui uno in gravi condizioni. Il sinistro si è verificato nella serata del 1 febbraio tra un Fiat Scudo e una Ford Focus che si sarebbe letteralmente spezzata con lo scontro. Ad avere la peggio l’uomo a bordo della Ford. I vigili del fuoco hanno dovuto liberarlo dalle lamiere prima di poterlo farlo soccorrere dal 118. I feriti sono stati portati al San Pio di Vasto e all’ospedale di Lanciano. La Trignina è rimasta bloccata in entrambe le direzioni per diverse ore. Sul poste oltre ai vigili del fuoco di Vasto, i carabinieri, che si sono occupati dei rilievi.