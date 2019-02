I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agnone hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un ragazzo abruzzese ritenuto responsabile di guida in stato di alterazione psico-fisica, per uso di sostanze stupefacenti. I militari intervenivano a seguito di un incidente stradale, fortunatamente senza gravi feriti, verificatosi lungo un’arteria stradale dell’alto Molise, dove rimaneva coinvolto il citato giovane automobilista. Successivamente con specifiche analisi presso il locale Ospedale risultava positivo alla droga. Per il predetto è dunque scattata la denuncia ed il ritiro della patente di guida, mentre il veicolo è stato affidato al proprietario.

Isernia. Controlli nel settore edile da parte dei Carabinieri dell’ispettorato del lavoro, denunciata una persona

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Isernia unitamente ai militari dei reparti territoriali, a definizione dell’attività ispettiva svolta nel settore edile ambito provincia, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un titolare di azienda, originario della provincia di Bari. E’ stata riscontrata una violazione inerente la stabilità del ponteggio sul luogo di lavoro. Contestate sanzioni amministrative per oltre duemila euro.