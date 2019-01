Isernia. Gas radon nell’archivio del tribunale, il presidente di Giacomo: problema risolto

L’incontro organizzato al palazzo di giustizia di Isernia ha dato i suoi frutti. Il problema del radon presente negli archivi può considerasi risolto. Lo ha confermato il presidente del tribunale, Vincenzo Di Giacomo, dopo aver raccolto i pareri di tutti i presenti, tra i quali Vincenzo Giovine e Domenico Angelone, rispettivamente vice presidente e tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi. Il presidente ha anche fissato un crono programma per giungere nel giro di pochi giorni alla riapertura dei locali nei quali il radon ha superato i livelli di guardia. Nel giro di 2-3 giorni due esperti – Fortunato Pinelli e Alfonso Davide Pinelli – presenteranno una relazione tecnica a titolo gratuito. Seguiranno le determinazioni di Arpa e Asrem, dopodiché entreranno in azione i Vigili del fuoco per aspirare tutto il gas presente nei locali dell’archivio. Successivamente gli operai, messi gratuitamente a disposizione dal Comune, provvederanno a riaprire delle finestre, sigillate con il silicone qualche anno fa per impedire che entrassero gli animali. Saranno poi apposte delle retine, in modo da consentire la circolazione dell’aria, risolvendo così una volta per sempre il problema. In questa fase l’archivio resterà chiuso, ma si tratta di tempi brevissimi, ha assicurato il presidente del tribunale. Nel frattempo l’Arpa disporrà accertamenti sulla presenza del Radon anche negli altri ambienti del Palazzo di Giustizia. Successivamente – ha concluso Di Giacomo – i controlli saranno estesi anche agli Uffici del Giudice di Pace della provincia di Isernia.

Il Presidente del Tribunale ha espresso il suo ringraziamento per l’immediata soluzione del problema a tutti i tecnici presenti, tra i quali i Responsabili ARPA Dott.ri Cerrone e Cristofaro, il Responsabile ASL Dott.ssa Simeone, l’Ing. Zotti dei Vigili del Fuoco, la Dott.ssa Zarrillo per la Prefettura, il Sindaco D’Apollonio e l’Ing. Ricchiuti per il Comune di Isernia, il R.S.P.P. Arch. Di Florio, il R.L.S. Sig.ra Valiante ed il Medico Competente Dr. Kniahynicki, oltre che alle Organizzazioni Sindacali al Dott. Marino al Sig. D’Ascenzo ed all’Ing. Gianfrancesco, alle R.S.U. ed al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Avv. Carugno. Un particolare ringraziamento anche al Vice-Presidente dell’Ordine Nazionale dei Geologi Dott. Giovine ed al Dott. Angelone, nonché agli Esperti Qualificati Dott.ri Pinelli, che hanno offerto il loro contributo a titolo gratuito ai fini dell’immediata soluzione del problema, nel superiore interesse di questo Ufficio e di questo territorio.