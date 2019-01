Tre donne sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nel pomeriggio lungo la rampa che dalla Statale 16 porta a Campomarino.

Per cause da accertare si sono scontrate una Fiat Punto e una Nissan ma per le persone coinvolte non ci sono state gravi conseguenze.

Sul posto il 118 e i volontari della Misericordia di Termoli.

Traffico bloccato per consentire i soccorsi dei sanitari e i rilievi da parte dei Carabinieri.