Campobasso: illustrati i progetti delle tre nuove scuole

Il sindaco di Campobasso Antonio Battista vorrebbe, entro fine anno, affidare i lavori a chi dovrà realizzare i tre nuovi poli didattici in città. Quelli per i quali c’è stato un concorso di idee e i cui progetti sono stati illustrati dai professionisti che lo hanno vinto. Maurizio Monaco e Antonio

Gianfelice hanno realizzato il progetto per la scuola di Via Crispi; Nicola Guglielmi quello per l’area Cep Nord e lo studio iosue per la Petrone, Via Leopardi e Via Alfieri. Presenti, alla conferenza stampa a Palazzo San Giorgio, i rappresentanti delle scuole e affianco al sindaco l’assessore comunale all’Urbanistica Bibiana Chierchia e il presidente della commissione Lello Bucci. Sono intervenuti anche il governatore Donato Toma e l’assessore regionale Vincenzo Niro. Ribadito il lavoro congiunto di Regione, Comune e Ministero per non perdere gli 11 milioni di euro che erano stati spostati sugli edifici scolastici. Fondi Cipe a cui si sono stati aggiunti altri 5 milioni di cofinanziamento del comune. “Un risultatio storico per Campobasso – ha detto Battista – ed entro 10 anni avremo, nel capoluogo, tutte le scuole sicure”.

Dunque tre scuole aperte al territorio, con servizi per tutto l’anno, civic center, moderne, sicure, antisismiche e anche belle e funzionali, è stato spiegato. Edifici che negli intenti possono cambiare il volto dei tre quartieri interessati. Il tutto frutto di concertazione con il territorio oltre che con le istituzioni. “Stiamo lavorando per l’istituto in Via Iezza e come Provincia ci sono 5 milioni di euro, così da garantire altri interventi, come per il Galanti”.