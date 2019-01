Domani, 29 gennaio, nell’Aula Magna dell’Università del Molise alle ore 9 partirà Il workshop “CAPsizing” un progetto per la resilienza climatica”, organizzato da Kyoto Club e, appunto,da Unimol.

L’evento sarà caratterizzato da confronti e approfondimenti su alcuni degli aspetti legati alla Politica Agricola Comune (PAC) dell’Unione europea, affrontando tematiche fondamentali, partendo dall’agricoltura biologica, arrivando all’alimentazione e passando anche agli aspetti economici relativi all’agricoltura.

Il progetto formativo, presentato nelle scuole di Agraria di tutta Italia, sbarca dunque, in Molise, all’UniMol. Una giornata di formazione che vede la partecipazione di docenti universitari, addetti ai lavori, ed esponenti delle principali associazioni di rappresentanza e assistenza dell’agricoltura italiana per trattare diverse tematiche inerenti alle politiche agricole, tra cui un’alimentazione sana per bambini e adulti, i potenziali benefici dell’agricoltura biologica sulla dieta, il ritorno equo agli agricoltori della filiera agroalimentare, la garanzia della redditività della

produzione agricola, il sostegno della PAC ai giovani agricoltori e alla sostenibilità ambientale e la resilienza climatica, alla mitigazione dei cambiamenti climatici in agricoltura.

Promosso da Kyoto Club con il contributo della Direzione generale “Agricoltura e sviluppo rurale” della Commissione europea, il progetto si pone quale obiettivo generale quello di contribuire ad informare e creare fiducia nella Politica Agricola Comune (PAC) dell’Unione Europea tra i cittadini, in particolar modo tra i giovani

che vivono nelle aree metropolitane e gli studenti degli Istituti agrari che rappresentano la nuova generazione di agricoltori.