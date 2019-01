Detto e fatto. Dopo l’ultimo incontro, gli ex lavoratori della Ittierre hanno deciso di far approdare la protesta in consiglio regionale. Domani mattina alle 9.15 si incontreranno nel piazzale del tribunale di Isernia per partire in pullman alla volta di Campobasso. Le richieste dei manifestanti sono note: vogliono risposte certe sulla mobilità in deroga, scaduta a luglio. Ma vogliono anche sapere cosa ne sarà di quel progetto incentrato sulla valorizzazione dei beni culturali che punta a ricollocare nel mondo del lavoro gli ex dipendenti dell’azienda di Pettoranello. “Vogliamo capire – ha spiegato il portavoce, Emilio Izzo – chi a livello nazionale e regionale trascina avanti la questione senza tener conto della disperazione della gente. Vogliamo sapere se i soldi per coprire la mobilità sono stati stanziati dal governo, se sono sufficienti e quando verranno assegnati. Ma al di là dello stanziamento nazionale – ha aggiunto Izzo – vogliamo anche capire perché non si usano le risorse per le politiche passive della Regione per soddisfare almeno in parte le aspettative”. Gli ex lavoratori Ittierre chiederanno risposte anche sul progetto per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e turistico che loro stessi hanno presentato. “Nonostante gli apprezzamenti, in primis da parte del presidente Toma non siamo stati convocati per avviare l’iter. Domani – ha concluso Izzo – dovranno dirci chi sta remando contro l’unica proposta di rilancio di un settore strategico utilizzando gli ex lavoratori del bacino dell’Area di Crisi”.