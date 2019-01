Il Comune di Campobasso corre ai ripari e modifica la viabilitÃ  dopo il crollo dell’ex deposito Enel

Dalle 7 di martedì 29 gennaio 2019 sarà possibile parcheggiare nell’area dell’ex Romagnoli – Curva Sud – entrando da Via Trivisonno, da Via Monsignor Bologna e viale Manzoni.

Per uscire dal parcheggio si utilizzerà via Albino in direzione Via Scatolone.

Per chi entra a Campobasso da Porta Napoli al semaforo potrà girare a sinistra verso Piazza Falcone e Borsellino per poi proseguire su via Elena e svoltare su Via Scatolone.

Questi i primi interventi di modifica alla viabilità in attesa di conoscere i tempi per avere di nuovo a disposizione l’intera Via Monsignor Bologna fino a via Gazzani.