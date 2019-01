Termoli: scontro politico sul turismo. Anche il 2019 sarà senza Bandiera Blu

Il turismo diventa il nuovo terreno di scontro politico a Termoli. Solo pochi giorni fa la diffusione dei dati da parte del commissario dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo Remo Di Giandomenico, secondo cui Termoli per il 2018 ha fatto registrare un aumento del 10,7 per cento delle presenze rispetto allo scorso anno, nonostante il terremoto di agosto. Dati commentati positivamente anche dal sindaco Angelo Sbrocca secondo il quale sarebbe stata premiata anche la promozione culturale della città. Gli stessi dati contestati invece dal Movimento 5 Stelle, che ha puntato il dito contro numeri falsati, ad esempio, dalla presenza di oltre 500 trasfertisti della Fiat nel mese di marzo, accusando sindaco e commissario di raccontare solo mezze verità. Il nuovo scontro politico in materia di turismo ora si è spostato sulla bandiera blu. Il consigliere Nick Di Michele, infatti, ha scoperto che la domanda per il prestigioso vessillo della Fee non è stata avanzata e dunque neanche quest’anno sarà possibile vederlo sventolare sulle spiagge della città.

Il sindaco Angelo Sbrocca ha confermato di non aver presentato domanda, giustificandola come una precisa scelta di strategia. “Non serve, il turismo non ha subito flessioni. Per ora possiamo farne a meno” ha dichiarato il sindaco. Anche se invece secondo gli oppositori una probabile mancata assegnazione sarebbe arrivata a maggio in piena campagna elettorale. Possibilità che l’amministrazione ha cercato così di evitare.