Giorno della memoria. Anche Rom e Sinti subirono le persecuzioni dettate dalla follia del regime nazista e della dittatura fascista. In Italia molti di loro furono internati nei campi di concentramento e costretti ai lavori forzati. Un’altra pagina di storia tristissima, ma in buona parte cancellata. L’obiettivo dell’incontro nell’aula magna dell’istituto Cuoco di Isernia – organizzato dall’associazione Rom in Progress – è servito proprio per far comprendere ai ragazzi la devastazione che è in grado di produrre l’odio razziale. “L’importanza di tale manifestazione – ha spiegato Concetta Sarachella, presidente dell’associazione Rom in progress – risiede non solo nell’elevato valore storico della memoria, ma anche e soprattutto nella presa di coscienza da parte delle nuove generazioni e si propone di stimolare spunti di riflessione e la messa in discussione di stereotipi e pregiudizi”. Durante l’incontro – promosso in collaborazione con le cooperative Il Geco e Romano Drom – si è parlato anche di integrazione. L’Italia è molto indietro da questo punto di vista, almeno rispetto alla Spagna. Seppur tardivamente, comunque, lo Stato ha aperto gli occhi sul Porrajmos. Di recente è stato infatti consegnato un riconoscimento a un rom internato in un campo di concentramento abruzzese. Era il padre di Giorgio Bezzecchi, docente universitario e Presidente Coop. Romano Drom, presente all’incontro organizzato a Isernia.

In questa occasione è stata organizzata anche una mostra fotografica sul Porrajomos, curata e realizzata da Seo Cizmich.