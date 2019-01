Campobasso – Ex deposito Enel, verso l’abbattimento. Sopralluogo di tecnici e magistrato

di ANNA MARIA DI MATTEO

Con la luce del giorno si delineano i contorni di quella che poteva essere una vera e propria tragedia. L’ex deposito Enel, costruito nel 1935 nel cuore della città, oggi appare come un gigante ferito, sventrato dall’improvviso cedimento di una parte del solaio, forse a causa delle ultime nevicate o delle infiltrazioni. Un edificio considerato a rischio crollo da tempo, ormai e per il quale l’allarme era stato lanciato più e più volte, ma rimasto fino a ieri inascoltato. Una vicenda finita sui tavoli della giustizia amministrativa, con la famiglia Di Biase, proprietaria dell’immobile, che aveva già pronto il progetto di demolizione e di una fedele ricostruzione della struttura. Progetto al quale si era opposta la Sovrintendenza che sullo storico edificio aveva posto il vincolo architettonico. Una controversia sulla quale era previsto il pronunciamento del Consiglio di Stato tra pochi giorni, il 7 febbraio. Ora lo scenario cambia. Davanti al capannone al lavoro i vigili del fuoco per mettere in sicurezza lo stabile. A terra, ancora i calcinacci, i frammenti di vetro sparati come proiettili impazziti a decine di metri dal crollo. E poi ci sono i tecnici del Comune di Campobasso e il sindaco Antonio Battista. Sul posto il sostituto procuratore di Campobasso Vittorio Gallucci che si è intrattenuto a lungo per un sopralluogo con i vigili del fuoco perché la magistratura vuole vederci chiaro per l’apertura di un fascicolo.A seguire il lavoro dei vigili del fuoco i legali della famiglia Di Biase, gli avvocati Di Pardo e Latessa, oltre ai tecnici della Sovrintendenza, che ieri, subito dopo il crollo, erano già sul posto per verificare la situazione. Tutta la zona è stata transennata: non si passa né a piedi, tantomeno con le auto. Perché il rischio di ulteriori cedimenti è reale.