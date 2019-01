Per cause ancora da accertare, intorno alle 15,30 di sabato è crollato un capannone in disuso sito in via Gazzani, in prossimità dell’ex stadio Romagnoli. Un boato spaventoso ha accompagnato il crollo generando molta paura tr gli abitanti dei palazzi vicini. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco ma al momento non si segnalano danni a persone. Per consentire le operazioni di pronto intervento e mettere in sicurezza l’area, il traffico della zona è stato deviato.