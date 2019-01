Termoli: Olimpiadi della Differenziata, successo per la gara tra classi per raccogliere la plastica

L’anno scorso la raccolta della carta, quest’anno quella della plastica. E’ stata una vera e propria gara tra alunni l’iniziativa delle Olimpiadi della Differenziata organizzata dal Comune di Termoli e a cui hanno aderito 36 classi, tra asili e scuole elementari. Quasi 800 gli alunni in gara con le rispettive famiglie per buttare più plastica possibile nell’eco isola sistemata in piazza del Papa. Una gara fino all’ultima bottiglia, fino all’ultima sera dell’anno e che ha premiato l’impegno della II E della scuola primaria di via Stati Uniti. Con un totale di oltre 14 mila bottiglie la classe si è aggiudicata il primo premio in palio e cioè una lavagna elettronica, che è stata donata dalla Comma, la società che si sta occupando della campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata. Secondo posto per la seconda D con 11mila bottiglie, sempre del III circolo di via Stati Uniti che ha vinto una fornitura di quadernoni insieme all’asilo nido Bim Bum Bam che si è aggiudicato il terzo posto con 10mila pezzi conferiti. Il sindaco Angelo Sbrocca ha ringraziato le famiglie che hanno dimostrato un così grande interesse verso la raccolta differenziata.

L’iniziativa della gara tra le classi per sensibilizzare alla raccolta differenziata è nata già da qualche anno grazie alla società Ecocontrol. Il Comune di Termoli da alcuni mesi ha avviato la collaborazione con la società.

La gara ha permesso di raccogliere 67mila pezzi, tra bottiglie e flaconi, e una menzione di merito è andata alla scuola di via Stati Uniti che grazie al primo e al secondo premio vinto dalle sue classi si è aggiudicata un bancale di carta per fotocopie, donato dalla Ecocontrol insieme ai due mila quaderni. Entusiasti i piccoli alunni, che saranno i cittadini di domani, ed entusiasta anche la dirigente scolastica del III Circolo, Marina Crema