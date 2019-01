Si difende il 52enne arrestato per omicidio stradale: “Sono sconvolto, non ero drogato quella sera”

E’ stato convalidato l’arresto dell’uomo di 52 anni di Termoli che martedì pomeriggio ha investito e ucciso davanti al centro commerciale Lo Scrigno Donato Rubortone di 82 anni, mentre attraversava la strada. L’udienza questa mattina al tribunale di Larino, dove l’uomo è stato interrogato dal giudice Rosaria Vecchi. Ha risposto a tutte le domande e ha collaborato, mostrandosi sconvolto e profondamente colpito dall’accaduto. Il 52enne era stato sottoposto a fermo di indiziato presso il commissariato di Termoli con l’accusa di omicidio stradale perché risultato positivo ai test su alcol e droga. Il suo difensore Pino Sciarretta ci ha tenuto a precisare che “restando la gravità di quanto successo, l’indagato però non è il mostro ubriaco e drogato che l’opinione pubblica ha già condannato”. “Il tasso alcolemico registrato è di 0,59 e il limite è di 0,50, e come da lui stesso confermato al giudice aveva bevuto solo una birra. Quanto al test tossicologico, non ci sono riferimenti a quantitativi, né al momento dell’assunzione, e si tratta di un certificato che ha solo valore diagnostico, non medico-legale – ha aggiunto il legale che ha riferito che il 52enne – ha raccontato – che era lucido e stava bene quando si è messo alla guida. Subito dopo l’impatto, poi, quando si è reso conto della tragedia ha avuto uno choc. “Non ha opposto resistenza e ha dato il suo consenso a fare gli esami tossicologici proprio perché sapeva di non aver assunto sostanze” ha concluso Sciarretta. Secondo l’avvocato la dimostrazione che era lucido è confermato anche dalla regolarità con cui è stata parcheggiata l’auto subito dopo l’impatto, compresa l’accensione delle 4 frecce. Il pm ha chiesto la detenzione in carcere, ma il giudice ha concesso i domiciliari. Intanto oggi alle 15,30 nella chiesa del Carmelo di Termoli si svolgeranno i funerali del pensionato investito, molto conosciuto in città per il suo lavoro di custode ai campi da tennis del parco.