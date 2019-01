Partito Democratico in fermento. Il futuro dei sindaci Battista e Sbrocca legato all’esito delle primarie

DI GIOVANNI MINICOZZI DI GIOVANNI MINICOZZI

Entra nel vivo la fase congressuale del Partito Democratico che si intreccia inevitabilmente con le elezioni europee e amministrative di fine maggio. Come è noto alle primarie regionali del 3 marzo si sfideranno Stefano Buono, Michele Durante e Vittorino Facciolla per conquistare la leadership del Partito. I tre candidati alla segreteria regionale pur sostenendo la stessa mozione, quella collegata a Nicola Zingaretti, rappresentano proposte alternative per la gestione del Partito. Discontinuità con il recente passato renziano e fratturiano sono le parole d’ordine di Michele Durante e Stefano Buono mentre Vittorino Facciolla ripropone, seppur rivedute e corrette, le posizioni del gruppo dirigente gestito in precedenza da Paolo Frattura e Micaela Fanelli in Regione e da Matteo Renzi in Italia. A dire il vero, quel gruppo si è diviso in più tronconi dopo che lo stesso Renzi si è defilato dal Pd e, dunque, le nuove alleanze congressuali sono in itinere.

Tutto lascia prevedere, però, che le divisioni interne, che hanno caratterizzato il PD negli ultimi anni, resteranno immutate anche se i candidati alle primarie si appellano costantemente all’unità del Partito. In tale contesto non sarà facile recuperare le decine di migliaia di elettori che anche nel Molise hanno lasciato il Partito alle ultime elezioni regionali e politiche per traslocare nel Movimento 5 stelle. Senza quei voti diventa difficile per il PD e per quello che resta del centrosinistra mantenere nelle sue mani le tanti amministrazioni comunali conquistate cinque anni fa.

Naturalmente l’esito delle primarie molisane inciderà anche sulla scelta dei candidati a sindaco in particolare per le città di Campobasso e di Termoli dove Antonio Battista e Angelo Sbrocca non celano la volontà di ricandidarsi. Peraltro, i due sindaci si sono divisi nelle primarie con Battista che ha dichiarato il suo sostegno a Michele Durante e Sbrocca a Vittorino Facciolla. Una sfida complicata e imprevedibile, dunque, anche rispetto a un possibile rilancio dell’azione politica del Partito Democratico senza il quale l’intero centrosinistra rimarrebbe per anni all’opposizione nei diversi livelli istituzionali. Le imminenti primarie regionali e nazionali segneranno contemporaneamente, nel bene o nel male, la svolta del centrosinistra e il futuro politico di Antonio Battista e di Angelo Sbrocca nelle elezioni comunali di Campobasso e di Termoli.