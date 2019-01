Torna la neve in Alto Molise, scuole chiuse a Capracotta

Nuova ondata di maltempo: torna a farsi vedere la neve, soprattutto nei centri più in quota dell’Alto Molise. Per questo domani, venerdì 25 gennaio, le scuole di ogni ordine e grado del plesso scolastico di Capracotta resteranno chiuse. Lo ha deciso in serata il sindaco, Candido Paglione. Nuova ondata di maltempo: torna a farsi vedere la neve, soprattutto nei centri più in quota dell’Alto Molise. Per questo domani, venerdì 25 gennaio, le scuole di ogni ordine e grado del plesso scolastico di Capracotta resteranno chiuse. Lo ha deciso in serata il sindaco, Candido Paglione.

“La chiusura è stata disposta per le difficoltà dovute all’abbondante nevicata in corso dalla serata di giovedì e al previsto peggioramento delle condizioni meteo per le prossime ore”, ha spiegato il primo cittadino di Capracotta.