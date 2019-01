Scuole, strade, edifici pubblici: dal Governo oltre 5 milioni di euro per il Molise

Arrivano dal governo nazionale oltre 5 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio in genere. A darne la notizia è stata una nota del Ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Il provvedimento, di carattere generale, riguarda oltre settemila e quattrocento comuni in tutta Italia. Quelli molisani sono 133, la quasi totalità, essendo lo stanziamento ad esclusivo beneficio dei comuni inferiori ai 20mila abitanti. Dei complessivi 5 milioni e 780mila euro, 3 milioni e 600 mila andranno ad 82 comuni della Provincia di Campobasso, mentre la restante somma di 2milioni e 180mila euro andrà ai 51 comuni beneficiari nella Provincia di Isernia.

“Per le amministrazioni del Molise, credo sia davvero una bella occasione” – ha dichiarato il titolare del Viminale, Matteo Salvini, che poi ha aggiunto: “Voglio inaugurare un nuovo corso sempre di maggior coordinamento e dialogo tra il Ministero dell’Interno e gli Enti Locali.

Alle nuove risorse, si aggiungono gli altri 5milioni e 250mila euro che il Governo nazionale ha già stanziato a fronte dell’emergenza determinatasi in occasione del terremoto dello scorso agosto. In qualle circostanza, nell’imminenza dei fatti, da Palazzo Chigi arrivarono 2milioni ai quali, a gennaio di quest’anno, si sono aggiunti altri 3milioni e 250mila euro.

A conti fatti, sommando i vari interventi, le somme a favore del Molise raggiungono la cifra di 11 milioni di euro, risorse che serviranno indubbiamente a restituire fiato alle imprese operative nel settore delle costruzioni che da anni languono in uno stato di sofferenza. Siamo ben lontani da provvedimenti di carattere strutturale, tuttavia in mancanza d’aria anche una boccata d’ossigeno può essere vitale.