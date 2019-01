Meteo. Allerta gialla per le prossime ore

Torna il maltempo in Molise. Il peggioramento è dovuto ad un ciclone mediterraneo caratterizzato dal richiamo di aria artica che sta facendo abbassare sensibilmente le temperature dapprima al nord, durante la giornata di ieri, e nelle prossime ore dovrebbe coinvolgere il centro ed il sud.

La Protezione civile ha, infatti, emanato un’allerta gialla per oggi e per domani sulla Regione in quanto saranno possibili delle nevicate dapprima al di sopra dei 700-800 metri nella serata di oggi, in calo a 300-400mt nella notte. Le precipitazioni potranno essere moderate soprattutto nell’Alto Molise e nella zona del Capoluogo, deboli nel resto del territorio. Un miglioramento delle condizioni climatiche è previsto per sabato.