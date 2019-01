Il 27 gennaio 2019 ricorrerà la celebrazione del “Giorno della Memoria” in ricordo della Shoah, delle leggi razziali, la persecuzione dei cittadini ebrei, nonché di tutti quelli che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, insieme a coloro che si sono opposti al progetto di sterminio ed, a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Come di consueto nel contesto delle iniziative celebrative, si svolgerà la consegna delle medaglie d’onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto come disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella nostra Provincia è stata assegnata una medaglia d’onore al Signor Domenico Renzi – deceduto – originario di Macchia d’Isernia, internato in Germania dal 9/9/1943 al 14/4/1945. La relativa consegna ai familiari, è stata effettuata oggi presso la sede comunale di Macchia d’Isernia alla presenza del Prefetto Cinzia Guercio, del Sindaco del comune, Mario Stasi, e di una scolaresca, guidata dal dirigente scolastico Ilaria Lecci.