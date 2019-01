Non sono mancate le opinioni divergenti e i botta e risposta nella seduta monotematica del Consiglio Regionale per discutere le linee di intervento per il sostegno e lo sviluppo del turismo. A richiederla i consiglieri del Movimento 5 stelle. A introdurre il dibattito il primo firmatario Angelo Primiani, secondo il quale, nel settore del Turismo, l’Esecutivo “in otto mesi non ne ha imbroccato una” e non ha tenuto debitamente in considerazione l’Assemblea regionale. “Le nostre proposte – ha detto Primiani – non sono state ascoltate. Dagli Stati generali a Termoli solo proclami” ha continuato, esprimendo dubbi poi sulla delibera di giunta che ha approvato il Progetto esecutivo del Piano strategico regionale sul Turismo. Sviluppo Italia, società in house cui è stato affidato il bando, sempre secondo Primiani non avrebbe competenze specifiche nel settore, nonostante professionalità importanti. “Competenze che invece ha l’Unimol” ha specificato il consigliere 5 stelle. Ha continuato manifestando altri dubbi anche su costi e tempi. Sono poi intervenuti anche i Consiglieri Nico Romagnuolo, Di Lucente, Fanelli, Cefaratti e Fontana. l’Assessore al Turismo Cotugno e il governatore Toma, hanno fatto il punto dell’attività dell’esecutivo nei primi otto mesi della Legislatura per il rilancio del settore turistico quale industria capace di generare sviluppo e occupazione, ponendo l’accento sulle iniziative strategiche in via di realizzazione, di definizione o di pianificazione. Cotugno, in particolare, ha elencato le azioni messe in campo sottolineando che sul turismo “Il Molise parte da zero” e che bisogna puntare ad una adeguata programmazione. “In questi otto mesi – ha detto – abbiamo lavorato alacremente per consentire alla nostra regione di fare il salto di qualità, realizzando eventi che hanno valicato i confini regionali e nazionali, avviando l’organizzazione dei settori del turismo e cultura. Bisogna giudicare guardando ai risultati – ha concluso Cotugno – e non per partito preso. I molisani si aspettano da noi progetti di sviluppo e non uscite polemiche o violenze verbali”. Nei vari interventi è emersa, oltre all’idea di ritenere il turismo di importanza fondamentale per la crescita socio-economica del Molise, la necessità di ideare un’offerta turistica unica regionale consona alle tipologie morfologiche, paesaggistiche, orografiche e demografiche della regione.