Agnone. Viadotto Sente, presentato il progetto definitivo per metterlo in sicurezza

C’erano tanti cittadini e amministratori dell’Alto Vastese e dell’Alto Molise, nella sala consiliare del Comune di Agnone, alla presentazione del progetto definitivo per la messa in sicurezza del viadotto Sente, elaborato dai tecnici della Provincia di Isernia. L’ente di via Berta lo ha presentato in netto anticipo rispetto alle previsioni, accelerando di fatto l’iter che nel giro di un anno e mezzo – salvo contenziosi – dovrebbe portare alla riapertura di un tratto di strada vitale per chi vive in questa area. In particolare l’inverno, come hanno dimostrato le ultime abbondanti nevicate. Non appena arriverà il decreto di concessione delle somme – hanno spiegato il consigliere delegato alle infrastrutture, Mike Matticoli, e il presidente Lorenzo Coia – si potrà procedere con la gara d’appalto.

Presente all’incontro anche il prefetto di Isernia, Cinzia Guercio, che sta seguendo passo passo tutto l’iter. I soldi ci sono – ha detto – ma è pur vero che i tempi tecnici vanno rispettati. Durante l’incontro si è parlato anche dei lavori per la messa in sicurezza del percorso alternativo. Partiranno in primavera, quando il tempo lo permetterà. Dovrebbero concludersi nel giro di qualche settimana, è stato detto. Ma naturalmente la speranza è quella di giungere in tempi ragionevoli alla riapertura dell’unico vero collegamento tra i paesi altomolisani e quelli dell’Alto Vastese, ha sottolineato il sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio.