Da oggi si apre un nuovo capitolo per i bambini coinvolti nella vicenda che ha portato alla sospensione delle due maestre della scuola dell’infanzia di Venafro. Per loro sono state scelte due nuove insegnanti e nuove aule, mentre la Asrem ha messo a disposizione uno psicologo. In questa fase, infatti, sarà di fondamentale importanza far sì che i piccoli recuperino la loro serenità. Attraverso il sostegno psicologico e l’indispensabile aiuto dei genitori i bimbi riusciranno a mettersi alle spalle questa storia, è il parere della psicologa Francesca Capozza: “C’è bisogno di un intervento psicologico urgente per quei bambini di quella classe della scuola di Venafro. Ne hanno bisogno ora, quei bambini, in quella stessa classe, tutti insieme perché insieme hanno sofferto e il dolore si è annidato anche nelle loro relazioni. Hanno subito un terremoto emotivo, affettivo e psicologico durato a lungo nel tempo e che ha minato la loro sicurezza, la stima di sé, la fiducia nell’altro e nell’adulto, la capacità di accettare e riconoscere le emozioni e saperle esprimere funzionalmente. Hanno vissuto il rifiuto, l’umiliazione, la mortificazione. Solo avendo la possibilità di elaborare il trauma, potranno superarlo. Il trauma, il dolore – ha concluso – non si superano non pensandoci”.

Intanto, al fine di tutelare i loro bambini, quasi tutti i genitori si sono rivolti all’avvocato Arturo Messere. Il legale del foro di Campobasso ha già depositato le nomine alla procura di Isernia. Con ogni probabilità le famiglie coinvolte in questa storia si costituiranno parte civile. Al momento Messere preferisce non rilasciare dichiarazioni. Si riserva di farlo solo a chiusura dell’indagine che, si è limitato a dire, “potrebbe anche allargarsi”.