Paura questa notte nell’area della piscina comunale di Pozzilli, il locale bar è stato distrutto dalle fiamme.

Erano da poco passate le quattro di notte quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, all’interno del bar situato nella zona della piscina comunale di Pozzilli, si è sprigionato un rogo con esplosione che ha distrutto il locale. Le fiamme hanno avvolto suppellettili, sedie, tavoli e attrezzi vari, provocando un ingente danno, ma senza causare feriti. Immediato l’arrivo sul posto dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco di Isernia che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area interessata dalle fiamme. Restano da chiarire invece, le cause che hanno sprigionato le fiamme all’interno del bar. Intanto sull’accaduto indagano i Carabinieri della Stazione di Filignano.