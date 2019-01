Venafro. Abusi edilizi, denunciato dai Carabinieri per occupazione di suolo pubblico

I militari della Compagnia di Venafro, a conclusione di un’attività di indagine che si inserisce in una più ampia campagna di controlli, mirata alla prevenzione e alla repressione delle violazioni in materia urbanistica e paesaggistica, hanno accertato in un comune della zona, la realizzazione di un porticato in muratura con la relativa recinzione in difformità edilizia e su area pubblica. Per il proprietario è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica di Isernia anche per occupazione di suolo pubblico.

Isernia. Come evitare le truffe, proseguono le conferenze dei Carabinieri per gli anziani

Un incontro teso a mettere in guardia gli anziani contro le truffe che si stanno verificando nell’ultimo periodo. A tenere la conferenza, sabato sera, presso l’oratorio della chiesa “Padre Giacinto” di Isernia, il Comandante della locale Compagnia Carabinieri, Maggiore Michele Carfora, che ha dispensato agli anziani ospiti i consigli per evitare i raggiri.

L’invito che viene rivolto dalle forze dell’ordine è quello di non aprire e non far entrare assolutamente in casa sconosciuti anche se indossano o mostrano stemmi riproducenti uniformi di forze dell’ordine; chiedere agli sconosciuti di esibire un documento d’identità o tessera di riconoscimento. Inoltre, bisogna fare attenzione alla telefonata da parte di un finto avvocato che segnala che un familiare è trattenuto presso caserma dei carabinieri a seguito di sinistro stradale e per rilasciarlo deve essere pagata una cauzione. In questi casi, contattare telefonicamente subito i Carabinieri sul 112, segnalandone la presenza di questi soggetti; non spostare soldi e gioielli ma lasciarli ove sono custoditi. Nel malaugurato caso di consumazione della truffa, avvisare subito le forze dell’ordine evitando di perdere tempo, al fine di poterli rintracciare nell’immediatezza dell’evento criminoso. L’impegno dell’Arma è quello di essere sempre al fianco della cittadinanza.