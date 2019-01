Skyscanner, uno dei più popolari motori di ricerca per le prenotazioni di voli, ha stilato una speciale classifica delle 19 città italiane da visitare nel 2019. Tra le mete segnalate non ci sono solo località molto conosciute e al centro delle tradizionali rotte turistiche, ma spicca anche una meta tutta molisana: Termoli. La città adriatica si classifica al quattordicesimo posto su base nazionale, un ottimo risultato e anche un invito a visitare le bellezze della regione. Questa la motivazione di Skyscanner con tanto di immancabile aeroporto più vicino indicato, quello di Pescara: “Il Molise, ancora poco conosciuto, saprà rivelarsi come una meraviglia di borghi, spiagge e campagne. Una delle città da visitare nel 2019 è senza dubbio Termoli, che protesa verso l’Adriatico, si trasforma nella porta d’accesso alle Isole Tremiti, frammenti di Gargano nell’azzurro. Una città che oltre alla vita balneare regala storia, fascino e tradizione a partire dal suo Castello Svevoche domina l’abitato, o dalla Cattedrale di Santa Maria della Purificazione, con la sua splendida architettura romanica. Dopo una passeggiata obbligatoria lungo le mura del borgo antico e un brodetto di pesce vista mare, vi consigliamo di spostarvi nell’entroterra per esplorare la zona collinaredi Campobasso, tra laghi blu come quello di Occhito, antichi tratturi e paesi-gioiello come Larino. Per la stagione 2019 l’associazione Molise Trekking ha già pronto un fitto calendario di eventi. La gita da non perdere? L’antica via della transumanza, da Larino a Pescopennataro”.

