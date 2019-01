Rapina a mano armata al bar Europa di via De Gasperi a Termoli. Dalla prima ricostruzione un giovane a volto coperto e coltello in pugno ha minacciato la barista e si è fatta consegnare i soldi in cassa, circa duemila euro, e poi è scappato dileguandosi tra le strade circostanti. Sul posto la Polizia che ha avviato le indagini e ascoltato la testimonianza della donna. Si valuta anche la presenza di telecamere in una zona centrale della città.