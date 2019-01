Nella sede del Liceo Scientifico Majorana di Isernia è stata inaugurata la nuova palestra fitness, allestita grazie ad un finanziamento PON per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi dei licei scientifici ad indirizzo sportivo. Un’occasione, questa, anche per festeggiare il successo di un indirizzo che conta ogni anno più richieste di quante se ne possano soddisfare.

“Con il corrente anno scolastico – ha spiegato il dirigente scolastico, Carmelina Di Nezza – si conclude infatti il primo quinquennio del nostro Liceo Sportivo e con esso un intenso periodo di lavoro finalizzato a creare un percorso di qualità, competitivo e all’avanguardia. L’attivazione di un indirizzo Sportivo è stata una sfida contro i pregiudizi, contro chi nello sport vedeva solo una distrazione o un’attività scevra di risvolti culturali. Una sfida ispirata dal desiderio di dare a tutti i ragazzi che lo amano l’opportunità di coltivare questa passione senza dover rinunciare ad un’approfondita formazione sia in ambito umanistico che scientifico. L’intenzione era quella di mostrare quale prezioso contributo esso potesse offrire alla costruzione non solo delle competenze, ma soprattutto della personalità di chi lo pratica. Oggi possiamo dire una sfida vinta!

Questa palestra è per gli studenti del Liceo Sportivo, che saranno utenti e al tempo stesso gestori, ma è anche per tutti gli alunni dell’Istituto, che rispondono sempre numerosi ed entusiasti alle iniziative sportive da noi promosse, e questo perché lo sport è sì un’attività ricreativa, ma è anche un’occasione di incontro e confronto, uno stimolo a coltivare e a stringere nuove amicizie in uno spazio libero da pregiudizi e condizionamenti sociali, dove si è tutti uguali e solidali. Il nuovo impianto sportivo è destinato anche ai docenti, al personale della scuola e alle famiglie dei nostri alunni, le quali potranno essere ancora più partecipi del vitale mondo del nostro Istituto.

Tra le attrezzature acquistate non figurano però solo attrezzi ginnici come cyclette e tapis roulant: completano la dotazione una smart tv e apparecchiature per la misurazione e il calcolo della velocità che trasformano la palestra in un vero e proprio laboratorio in cui è possibile studiare in modo originale e appassionante le forze, il moto e tanto altro ancora. Lo studio e la pratica delle discipline sportive ha infatti naturali connessioni con la fisica, la biologia, la fisiologia, la biomeccanica, la chimica, la statistica.

In questo ambiente, insomma, sport e istruzione non solo diventano compatibili, ma addirittura complementari, “complici” nel perseguire tanto gli obiettivi didattici e disciplinari delle materie di studio, quanto gli obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza che, nel microcosmo di una palestra, possono trovare una loro compiuta esemplificazione. Lo sport, infatti, favorisce l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione e contribuisce alla costruzione del senso civico degli studenti i quali, giocando, imparano a capirsi e a rispettarsi”.