In vista del passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria, la San Giovani Bosco di Isernia ha voluto organizzare un Open Day non solo per far conoscere l’offerta formativa dell’istituto scolastico, ma anche per spiegare alle famiglie che l’obiettivo principale resta quello di creare un ambiente stimolante per il bambino. Che gli consenta “di condividere l’entusiasmante avventura della conoscenza” ha detto il dirigente scolastico Mariella Di Sanza durante l’incontro organizzato nel nuovo polo scolastico di San Leucio. Accoglienza, apertura verso il territorio, innovazione: sono alcune delle caratteristiche della scuola. Molta attenzione viene inoltre prestata anche ai bambini con bisogni educativi speciali. Mentre tra i vari progetti messi in campo dalla San Giovanni Bosco riscuote particolare interesse quello del laboratorio musicale.