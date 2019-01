Scuola infanzia Venafro, politici in campo: telecamere in classe e visite psicologiche per i docenti

Telecamere nelle scuole. Per molti è questa la soluzione per prevenire quanto accaduto nell’asilo dell’infanzia di Venafro. Per Aida Romagnuolo, capogruppo della Lega alla Regione, “non è più rinviabile il problema della videosorveglianza negli asilo nido e nelle strutture che ospitano anziani e disabili. Dopo il caso di Venafro – ha aggiunto – bisogna correre subito ai ripari ma senza creare inutili allarmismi, considerato che dovrà essere solo la giustizia a fare piena luce sull’accaduto. Già a settembre – ha ricordato la Romagnuolo – avevo preso contatti a livello nazionale per intervenire e legiferare anche nel Molise su questa delicata materia. E sono certa – ha concluso – che riusciremo a varare un provvedimento che tuteli tutti”. Sulla stessa linea la Garante regionale dei diritti delle persone, Leontina Lanciano: “La gravità dei comportamenti che abbiamo visto – ha commentato – merita un approfondimento e un rinnovato impegno a tutela dei minori. La videosorveglianza in tutte le scuole è indispensabile, occorrono subito azioni incisive”, ha concluso. “Sì alle telecamere – è il parere dell’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Di Baggio – ma al tempo stesso sarebbe opportuno anche sottoporre gli insegnati a visite psicologiche periodiche”. “Dolore e rabbia”, è ciò ha ha provato il presidente della Provincia di Isernia Lorenzo Coia nell’apprendere la notizia rimbalzata anche sui tg nazionali. “Fermo restando la condanna per le immagini diffuse dagli organi di polizia – ha detto – va sottolineato che, accanto a questi episodi, vi sono la maggioranza di azioni positive di docenti, istituzioni scolastiche, ed enti locali, che quotidianamente – ha concluso Coia – operano per garantire il diritto costituzionale alla istruzione” .