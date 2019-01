Nelle ore serali di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agnone denunciavano un 30enne del luogo, già gravato da numerosi precedenti e sottoposto a misura di prevenzione. Nel corso di servizio di controllo del territorio, quotidianamente svolto dai Carabinieri della Compagnia altomolisana, gli uomini in divisa sottoponevano a controllo il giovane mentre era alla guida del proprio veicolo e, a seguito degli accertamenti, risultava sprovvisto di patente di guida perché già revocata. Pertanto i militari decidevano di approfondire le verifiche ma il giovane opponeva resistenza fisica al controllo, venendo prontamente bloccato e trovato in possesso di un coltello di circa 20 cm. E’ scattata così la denuncia per il giovane che ora dovrà rispondere dei reati di resistenza e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, nonché violazione al Codice della Strada.

Cantalupo nel Sannio. False residenze per truffare le compagnie assicurative, denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Cantalupo nel Sannio hanno denunciato un imprenditore originario della limitrofa regione Campania, che risultava essere intestatario di un numero complessivo di ventiquattro veicoli. L’uomo aveva attestato falsamente la sede operativa della sua attività commerciale proprio nel comune di Cantalupo nel Sannio, con lo scopo di ottenere il pagamento delle tariffe assicurative relative ai citati veicoli, di gran lunga inferiori a quelle applicate in territorio campano. L’uomo dovrà rispondere del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa assicurativa.