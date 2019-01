Per cause da accertare un tir è finito fuori strada e si è ribaltato in contrada Fitalonga, a poca distanza dal ristorante ‘Il Poggio’ di Montenero di Bisaccia. Due le persone ferite: un uomo di 67 anni residente a San Salvo e un cinquantenne di Trivento. Non hanno riportato gravi conseguenze nell’incidente. Sul posto un’ambulanza del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli e i Carabinieri della stazione del paese.